Олександр Усик залишається потужним мотиватором для Полісся, але на полі його краще не випускати. Саме таку думку для ютуб-каналу "Футбольний диван" висловив захисник житомирян Сергій Чоботенко.

Що сказав захисник Полісся?

Чоботенко наголосив, що приїзди Усика на збори чи матчі завжди заряджають команду емоціями. За його словами, боксер мотивує гравців власними історіями, підказками та атмосферою переможця.

Водночас оборонець вважає, що через масштаб боксерської кар'єри Усика його вихід на футбольне поле був би невиправданим ризиком. Чоботенко прямо заявив, що не бачить доцільності в тому, аби чемпіон "розпилювався" ще й на футбол.

Навіть короткий вихід Усика вже наробив "шороху"

Попри свою позицію, футболіст пригадав товариський матч проти Ванкувера, де Усик все ж з'явився на полі. За словами Чоботенка, навіть кілька епізодів за участю чемпіона викликали напругу серед суперників, які остерігалися йти з ним у жорсткий контакт.

Таким чином, у Поліссі бачать в Усику не стільки потенційного гравця, скільки символ, мотиватора та людину, здатну надихати команду без зайвого ризику для своєї головної кар'єри.

Футбольна кар'єра Усика