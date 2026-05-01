Александр Усик остается мощным мотиватором для Полесья, но на поле его лучше не выпускать. Именно такое мнение для ютуб-канала "Футбольный диван" высказал защитник житомирян Сергей Чоботенко.
Что сказал защитник Полесья?
Чоботенко отметил, что приезды Усика на сборы или матчи всегда заряжают команду эмоциями. По его словам, боксер мотивирует игроков собственными историями, подсказками и атмосферой победителя.
В то же время защитник считает, что из-за масштаба боксерской карьеры Усика его выход на футбольное поле был бы неоправданным риском. Чоботенко прямо заявил, что не видит целесообразности в том, чтобы чемпион "распылялся" еще и на футбол.
Даже короткий выход Усика уже наделал "шороху"
Несмотря на свою позицию, футболист вспомнил товарищеский матч против Ванкувера, где Усик все же появился на поле. По словам Чоботенко, даже несколько эпизодов с участием чемпиона вызвали напряжение среди соперников, которые остерегались идти с ним в жесткий контакт.
Таким образом, в Полесье видят в Усике не столько потенциального игрока, сколько символ, мотиватора и человека, способного вдохновлять команду без лишнего риска для своей главной карьеры.
Футбольная карьера Усика
- Александр Усик еще в 2023 году подписал контракт с житомирским клубом. Однако дебют за главную команду в официальных матчах все время откладывается.
- В детстве Усик занимался в футбольной школе симферопольской Таврии. Однако в 15 лет сменил футбол на бокс.