Усик всегда выступает с украинским флагом, популяризирует украинскую культуру и помогает бойцам ВСУ. Впрочем не всем заграницей нравится такая позиция боксера, сообщает 24 Канал.

Что не понравилось на странице Усика?

Кроме россиян, среди гейтеров Александра мог оказаться американский миллиардер Илон Маск. Возможно, не сам бизнесмен, но его соцсеть X (ранее Twitter).

Усик имеет собственную страницу на этой платформе и часто там выставляет фото с тренировки или повседневной жизни. Однако соцсеть наложила фильтр на многие фотографии Александра.

Под баном оказались обычные снимки Усика, которые перестали быть доступными в режиме предварительного просмотра. Эти фото были сделаны в тренировочном зале или на различных общественных мероприятиях.



Как выглядит предпросмотр медиафайлов на странице Усика / фото скриншот

Единственной общей чертой было наличие украинской символики на них. На фотографиях Усик или держит флаг Украины, или же тренируется на фоне надписи "Ukraine".

Всего под фильтр "деликатная фотография" попал 141 медиафайл со страницы украинца. При попытке просмотреть снимок сцмережа X предупреждает, что он может быть чувствительным и нести запрещенный контент.

