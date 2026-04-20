Соперником Усика станет нидерландец Рико Верховен. 24 Канал рассказывает основную информацию о следующем бою украинского чемпиона мира.

Когда и где состоится бой Усика?

Украинец выйти на поединок против Верховена в субботу, 23 мая. Для Усика это будет первый бой с июля прошлого года, когда Александр нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Место для поединка выбрано довольно оригинальное. Бой Усик – Верховен состоится в Египте в городе Гиза, что находится возле столицы Каира. Боксерская площадка будет организована прямо возле легендарных египетских пирамид.

Где смотреть бой?

Официальным транслятором вечера бокса в Гизе станет компания DAZN. Именно на ее ОТТ-платформе можно будет смотреть поединок Усик – Верховен онлайн.

Ресурс доступен в Украине по подписке. Также в последние годы бои Усик транслировались на платформе Megogo, однако о показе поединка против Рико компания еще не объявляла.

Бой должен стартовать ориентировочно в 21:45 по киевскому времени. Перед боем Усика состоятся поединки в андеркарте, их расписание следующее:

Хамза Шираз (Великобритания) – Алем Бегич (Германия)

Джек Кеттеролл (Великобритания) – Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) – Ричард Торрез (США)

Мизуки Хирута (Япония) – Май Солиман (Австралия)

Бассем Мамдху (Египет) – Джамар Телли (США)



Андеркарт боя Усик – Верховен / фото из инстаграма Усика

Кто такой Рико Верховен?

Выбор Усика относительно оппонента крайне удивил многих фанатов. В последнее время Александр дрался с лучшими боксерами мира, такими как Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри.

Однако Верховен не имеет никаких регалий в профессиональном боксе. На этом уровне он провел лишь одну встречу в далеком 2014-м, когда победил Яноша Финферу.

Больше всего Рико прославился в кикбоксинге. Там голландец праздновал 66 побед в 76-ти боях и даже получил прозвище "Король кикбоксинга".



Рико Верховен снискал себе славу в кикбоксинге / фото Getty Images

Долгое время он доминировал в тяжелом весе в престижной серии GLORY. Титул чемпиона Верховен защитил аж 13 раз, что является рекордом для кикбоксинга.

Кроме этого, спортсмен имеет в своем активе один победный бой в ММА. Рико имеет довольно мощные антропометрические данные, ведь его рост равен 196 сантиметров, а вес – около 110 килограммов

Какой прогноз на бой?

Усик является явным фаворитом в бою против Верховена. Почти все эксперты уверены, что у украинца не должно быть проблем с преодолением сопротивления от Рико.

Такого же мнения придерживается и экс-тренер сборной Украины по боксу, о чем рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу. Он считает, что Усик уже доказал, что является лучшим боксером в супертяжелом весе.

Бокс есть бокс. Мое личное мнение, что ничего он там не сможет навязать. У Александра не должно быть проблем в том поединке. Верховен имеет минимальный опыт в профи-боксе. Они же будут боксировать по правилам бокса. Ноги он применять не будет. Поэтому сравнивать, кто сильнее, здесь некорректно. Усик доказал, что он лучший и самый сильный боксер в супертяжелом весе на сегодняшний день,

– отметил Сосновский.

За что будут драться боксеры?

Сначала ожидалось, что встреча между Усиком и Верховеном не будет титульной, а будет носить только статус "специального боя". Однако позже это изменилось.



Александр Усик с чемпионскими поясами / фото Getty Images

Организация WBC санкционировала бой Александра и Рико, поэтому именно этот пояс украинец и будет защищать. Его Усик получил в 2024 году в поединке против Тайсона Фьюри.

После этого украинец дважды его защитил (против того же Фьюри и Дюбуа). Пояса Усика по версиям WBA, IBO и IBF не будут стоять на кону в этом поединке. К слову, недавно Усик и Верховен провели дуэль взглядов.