Британские боксеры Дерек Чисора и Джонни Нельсон обсудили поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF и нидерландским кикбоксером на ютуб-канале Daily Mail Boxing.

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Что Чисора и Нельсон сказали о бое Усик – Верховен?

В разговоре с ведущей Чисора иронично прокомментировал пребывание Энтони Джошуа в лагере украинца: "Надеюсь, Александр не показал ему, как он боксировал на прошлой неделе, потому что он надерет ему зад".

Нельсон отметил, что Чисора и Верховен продемонстрировали всему миру рабочий план на бой против Усика благодаря постоянному давлению и неудобному стилю. Чисора согласился и признался, что Верховен скопировал его тактику.

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Когда я разговаривал с Рико, он сказал: "Дерек, все, что мы делали, это смотрели твой бой". Всем, кто боксировал с Александром после меня, нужно было сделать это – наблюдать за моим стилем, а затем совершенствовать его. Если бы Эй Джей сделал именно то, что сделал я, он бы нокаутировал Усика в четвертом-пятом раунде,

– сказал боксер.

Чисора убежден, что несмотря на официальный результат, голландец был лучшим в ринге.

Рико выиграл. Давайте будем честными. Знаешь, эта ситуация с рефери... Возможно, он нокаутировал бы его в следующем раунде, но кто знает? Но больше всего мне нравится то, что теперь люди думают, что Александр уязвим. В следующем бою Усик остановит соперника за гораздо меньшее количество раундов, потому что его разбудили. Вот увидите,

– подытожил Чисора.

Встречались ли на ринге Усик и Чисора на ринге?

Боксеры встретились на официальном поединке 31 октября 2020 года в Лондоне (Великобритания) на знаменитой арене "Уэмбли". Усик одержал победу, бой длился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали предпочтение украинцу.

Как состоялся бой Усика против Верховена?

Эта победа позволила Усику сохранить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, а также удержать пояса WBA, IBF и The Ring.

Бой по правилам классического бокса оказался одним из самых сложных в его карьере. Нидерландский "Король кикбоксинга" поразил выносливостью и точностью, опережая украинца по количеству попаданий в первой половине поединка. На момент остановки боя в 11-м раунде судейские оценки были максимально равными: двое арбитров зафиксировали ничейный счет 95 – 95, а третий отдал преимущество Верховену 96 – 94.

Усик перешел в активное наступление и апперкотом отправил Верховена в нокдаун. Голландец поднялся, но Александр зажал его в углу ринга и провел серию точных ударов. За секунду до финального гонга 11-го раунда рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере, из которых 16 добыты досрочно, и он остается непобедимым чемпионом.