После победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном Александр Усик оказался под шквалом критики от части экспертов и болельщиков. Многие назвали выступление украинца неубедительным и даже начали сомневаться в его нынешнем уровне, передает 24 Канал.

Смотрите также Усика предостерегли от реванша с Верховеном

Что сказал тренер Верховена об Усике?

Тренер Верховена Питер Фьюри категорически не согласился с оценками критиков. По его мнению, многие эксперты просто не хотят признавать собственных ошибок после того, как недооценили шансы его подопечного в поединке, передает Boxing King Media.

Дядя Тайсона Фьюри напомнил, что еще совсем недавно Усик эффектно победил Даниэля Дюбуа, а теперь его уже пытаются "списать" из-за одного непростого боя. По словам наставника, если бы украинец действительно потерял свой уровень, Верховен непременно воспользовался бы этим и завершил поединок досрочно.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Послушайте, если бы Усик был уже не тем, то Рико его нокаутировал бы. Любого менее сильного бойца, любого другого супертяжеловеса он нокаутировал бы. Усик показал свой класс именно тогда, когда это было наиболее необходимо,

– заявил тренер Верховена.

Тренер соперника признал класс украинского чемпиона

Фьюри также обратил внимание на сложный тренировочный лагерь, который предшествовал бою для Усика. Он отметил, что украинец продемонстрировал свой чемпионский характер именно в тот момент, когда это было наиболее необходимо.

Интересно, что после резонансного поединка команда Верховена продолжает настаивать на реванше. Ранее сам нидерландский кикбоксер также становился на защиту Усика, заявляя, что мир бокса слишком быстро начал сомневаться в силе украинского чемпиона.