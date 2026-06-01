После победы Усика над нидерландским кикбоксером тема возможного реванша продолжает активно обсуждаться в мире бокса. Свое мнение относительно будущего чемпиона высказал и тренер его бывшего соперника Даниэля Дюбуа, передает Boxing News.

Что посоветовал Чарльз Усику?

Дон Чарльз заявил, что Александр Усик уже достиг в спорте всего возможного и не нуждается в дополнительных испытаниях. По его мнению, украинец должен завершать карьеру на вершине, а не соглашаться на рискованные поединки ради шоу.

Усик – очень мудрый человек, очень умный, с высоким IQ. Если бы я был на его месте и на месте его советников... Думаю, он уже это говорил – у него осталось около двух боев. Надо тщательно выбирать соперника. Надо поступить честно. Кабаэл – следующий в очереди на титул WBC. Драться с Кабаэлем и еще с одним боксером. И держаться подальше от Рико,

– отметил Чарльз.

Британский специалист отметил, что после всех достижений Усик не должен ничего никому доказывать. Именно поэтому он посоветовал чемпиону держаться подальше от идеи повторной встречи с Верховеном.

Тренер Дюбуа отметил наследие украинца

Чарльз назвал Усика одним из величайших боксеров современности и отметил его вклад в развитие супертяжелого дивизиона. По словам тренера, украинец уже вписал свое имя в историю бокса, а каждый следующий бой только повышает риск испортить финальные страницы легендарной карьеры.

Специалист убежден, что наследие украинского чемпиона давно сформировано, поэтому главной задачей должно быть сохранение здоровья и статуса одного из лучших боксеров эпохи.

Турки Аль-Шейх хочет увидеть еще один бой

Несмотря на предостережения Чарльза, тема реванша продолжает набирать обороты. Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх неоднократно заявлял о желании организовать вторую встречу между Усиком и Рико Верховеном после споров вокруг первого поединка.

Более того, сам Верховен сообщил, что уже ведутся переговоры о возможном реванше. Нидерландец заявил, что готов снова выйти в ринг с Усиком, если украинский чемпион согласится на еще одну встречу.

Украинский чемпион после победы над Верховеном заявил, что готов драться как с Кабаэлом, так и провести матч-реванш с нидерландцем.