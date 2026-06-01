Після перемоги Усика над нідерландським кікбоксером тема можливого реваншу продовжує активно обговорюватися у світі боксу. Свою думку щодо майбутнього чемпіона висловив і тренер його колишнього суперника Даніеля Дюбуа, передає Boxing News.

Що порадив Чарльз Усику?

Дон Чарльз заявив, що Олександр Усик уже досяг у спорті всього можливого та не потребує додаткових випробувань. На його думку, українець має завершувати кар'єру на вершині, а не погоджуватися на ризиковані поєдинки заради шоу.

Усик – дуже мудра людина, дуже розумна, з високим IQ. Якби я був на його місці і на місці його радників... Гадаю, він уже це казав – в нього залишилося близько двох боїв. Треба ретельно обирати суперника. Треба вчинити чесно. Кабаєл – наступний у черзі на титул WBC. Битися з Кабаєлом і ще з одним боксером. І триматися подалі від Ріко,

– зазначив Чарльз.

Британський фахівець наголосив, що після всіх здобутків Усик не повинен нічого нікому доводити. Саме тому він порадив чемпіону триматися подалі від ідеї повторної зустрічі з Верховеном.

Тренер Дюбуа відзначив спадщину українця

Чарльз назвав Усика одним із найвидатніших боксерів сучасності та відзначив його внесок у розвиток надважкого дивізіону. За словами тренера, українець уже вписав своє ім'я в історію боксу, а кожен наступний бій лише підвищує ризик зіпсувати фінальні сторінки легендарної кар'єри.

Фахівець переконаний, що спадщина українського чемпіона давно сформована, тому головним завданням має бути збереження здоров'я та статусу одного з найкращих боксерів епохи.

Туркі Аль-Шейх хоче побачити ще один бій

Попри застереження Чарльза, тема реваншу продовжує набирати обертів. Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх неодноразово заявляв про бажання організувати другу зустріч між Усиком та Ріко Верховеном після суперечок навколо першого поєдинку.

Більше того, сам Верховен повідомив, що вже ведуться переговори щодо можливого реваншу. Нідерландець заявив, що готовий знову вийти в ринг з Усиком, якщо український чемпіон погодиться на ще одну зустріч.

Український чемпіон після перемоги над Верховеном заявив, що готовий битися як з Кабаєлом, так і провести матч-реванш з нідерландцем.