Олександр Усик продовжує домінувати у надважкій вазі, не залишаючи шансів своїм опонентам. Одразу після чергової гучної перемоги українського короля боксу в ринг вишикувалася черга з іменитих претендентів, які прагнуть відібрати його золоті пояси, передає 24 Канал.

Хто кинув виклик королю?

Після того, як Усик у видовищному стилі технічним нокаутом в 11-му раунді здолав зіркового представника єдиноборств Ріко Верховена, ситуація розжарилася до межі. Прямо у ринг до українця піднявся непереможений німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл (27–0, 19 КО), який є офіційним претендентом за лінією WBC.

Кабаєл на очах у мільйонів уболівальників висловив бажання провести титульний бій та навіть запропонував Олександру організувати цей мегафайт у Німеччині. Усик довго не думав і чітко дав зрозуміти, що не боїться загроз німця.

Реванш у Нідерландах або бій з німцем: що вирішив Усик

У ситуацію миттєво втрутився впливовий саудівський організатор Туркі Аль-Шейх, який запропонував інший сценарій – негайний реванш із Верховеном на його території, в Нідерландах.

Український козак не став обирати простіший шлях і приголомшив публіку своєю самовпевненістю.

Я готовий битися з обома,

– відрізав Олександр Усик.

Наразі українець міцно утримує пояси WBC, WBA та IBF, а промоутерам доведеться поламати голову, хто ж із зіркових претендентів отримає право першим вийти на бій життя проти українського абсолюта.