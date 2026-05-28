После поединка команда Верховена подала официальный протест из-за досрочной остановки боя в 11-м раунде. Нидерландский кикбоксер считает, что рефери слишком рано вмешался, лишив его шанса продолжить поединок, сообщает ютуб-канал Ring Magazine.

Смотрите также Верховен подал протест на результат боя с Усиком – отменят ли победу украинца

Что требует Верховен?

Рико заявил, что не держит злости из-за поражения, но ожидает реакции от организации и судейской бригады. По словам нидерландца, он хочет, чтобы официальные лица признали ошибку.

Я хочу справедливости, хочу услышать: "Извините, наши люди должны были бы справиться с этим лучше",

– сказал Верховен.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Также боец отметил, что всегда умел возвращаться после сложных моментов в карьере и убежден, что мог продолжить бой с Усиком.

Напомним, поединок между украинским чемпионом и Верховеном завершился техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда. Перед этим Александр Усик отправил соперника в нокдаун и провел серию точных ударов.

Реванш Усика и Верховена становится реальностью

После резонансного завершения поединка все чаще звучат разговоры о реванше. Оганизатор вечера бокса Турки Аль-Шейх уже выразил заинтересованность в проведении второго боя.

Турки сказал мне, что хочет увидеть реванш, потому что, мол: "Ты был впереди. Ты выигрывал. А потом случилось это, и рефери вмешался. В этом нет смысла". Поэтому посмотрим, что будет дальше,

– добавил нидерландец.

Сам Усик ранее также не исключал повторного противостояния с нидерландцем. В то же время Верховен после поражения получил временное медицинское отстранение от поединков на 30 дней.