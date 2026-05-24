Этот поединок навсегда войдет в историю мирового спорта как одно из самых ожидаемых противостояний разных стилей. Несмотря на серьезную разницу в габаритах, украинский гений бокса в очередной раз доказал свое абсолютное превосходство на ринге, передает 24 Канал.

Как разворачивался бой?

С первых секунд боя Верховен пытался давить своей мощью и занять центр ринга. Однако Усик в привычной манере включил невероятную работу ног, полностью запутав нидерландского гиганта своими углами атак. Александр постепенно наращивал темп, истощая оппонента молниеносными сериями и заставляя его работать по воздуху.

Роковой удар и громкая победа

Развязка наступила в чемпионских раундах, когда "Король кикбоксинга" заметно устал. Усик поймал соперника на противоходе и нанес сокрушительный удар в 11 раунде. Верховен замертво упал на настил ринга и рефери остановил бой.