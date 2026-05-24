Традиционно путь от раздевалки до канатов Усик преодолел под песню "Братья" Василия Жадана. А образ Александра просто поражал, сообщает 24 Канал.
Как Усик вышел в ринг против Верховена?
После объявления от лучшего в мире ринг-энаунсера Майкла Баффера о "начале вечеринки" и пафосных видеороликов, созданных, похоже, не без участия искусственного интеллекта Александр двинулся к рингу.
Его костюм напоминал римского легионера или древнеегипетского воина – шлем, защитная рубашка и длинный плащ. Все это на фоне невероятно яркого фейерверка над пирамидами.