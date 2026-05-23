24 Канал будет следить за событиями у пирамид и проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боксерского поединка первой половины 2026 года.

Что предшествовало бою Усик – Верховен?

Согласие украинца провести бой со спортсменом, который до этого лишь один раз в жизни выходил на ринг по правилам бокса, стало большой неожиданностью. Однако Рико Верховена не стоит недооценивать: это тяжелый и высокий техничный боец, способен удивить даже трижды абсолютного чемпиона мира. К тому же, тренирует его Питер Фьюри, который в свое время помог своему племяннику Тайсону сбросить с вершины хевивейта самого Владимира Кличко.

На пресс-конференции боксеры были любезными друг к другу и не делали громких заявлений. Верховен выразил уверенность, что способен одолеть Усика, возможно, только по решению судей. Зато Александр просто выразил сопернику уважение и традиционно отметил, что надеется на успех с Божьей помощью. Дуэль взглядов также была лишена лишних эмоций или дерзких выходок.

На техническом взвешивании Усик показал свой рекордный вес в 105, 8 килограмма, зато Верховен немного похудел перед поединком: вместо "боевых" 125 килограммов показал на весах чуть больше 117.

Какие бои ожидаются в андеркарде?

Андеркард боя Усик – Верховен

Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)

Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)

Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)

Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)

Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)

Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)

Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)

Когда начнется текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Верховен?

Боксеры выйдут на ринг не раньше 23:00 по киевскому времени. Как только это произойдет, 24 Канал будет сообщать обо всех самых интересных событиях и эмоциях поединка.