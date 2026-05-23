24 Канал стежитиме за подіями біля пірамід і проведе текстову онлайн-трансляцію головного боксерського поєдинку першої половини 2026 року.

Дивіться також Як у Єгипті будують арену до бою Усика – що відомо про організацію унікального вечора боксу

Що передувало бою Усик – Верховен?

Згода українця провести бій зі спортсменом, який до цього лише один раз в житті виходив на ринг за правилами боксу, стала великою несподіванкою. Проте Ріко Верховена не варто недооцінювати: це важкий та високий технічний боєць, здатний здивувати навіть тричі абсолютного чемпіона світу. До того ж, тренує його Пітер Ф'юрі, який свого часу допоміг своєму племіннику Тайсону скинути з вершини хевівейту самого Володимира Кличка.

На пресконференції боксери були люб'язними один до одного і не робили гучних заяв. Верховен висловив впевненість, що здатен здолати Усика, можливо, лише за рішенням суддів. Натомість Олександр просто висловив супернику повагу і традиційно зазначив, що сподівається на успіх з Божою поміччю. Дуель поглядів також була позбавлена зайвих емоцій чи зухвалих витівок.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На технічному зважуванні Усик показав свою рекордну вагу у 105,8 кілограма, натомість Верховен трохи схуд перед поєдинком: замість "бойових" 125 кілограмів показав на вагах трохи більше 117.

Які бої очікуються в андеркарді?

Андеркард бою Усик – Верховен

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Коли розпочнеться текстова онлайн-трансляція бою Усик – Верховен?

Боксери вийдуть на ринг не раніше 23:00 за київським часом. Щойно це станеться, 24 Канал буде повідомляти про усі найцікавіші події та емоції двобою.