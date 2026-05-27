Рико Верховен официально обжаловал поражение от Александра Усика после боя в Гизе. Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил, реально ли отменить победу украинского чемпиона, пишет sport-express.ua.

Почему Верховен хочет пересмотра результата?

Верховен считает, что рефери слишком рано остановил бой в 11-м раунде, когда Усик провел серию мощных атак после нокдауна. Голландец убежден, что мог продолжить поединок и достоять до финального гонга.

После завершения боя команда Верховена сразу подала официальный протест. Сам спортсмен заявил, что правила должны действовать именно в решающие моменты, намекая на ошибочное решение судьи.

В то же время на момент остановки боя ситуация на записках судей была довольно напряженной и равной.

Что говорят юристы о шансах отмены победы Усика?

Спортивный юрист Илья Скоропашкин считает, что шансы Верховена выиграть апелляцию минимальны. По его словам, решение рефери об остановке боя в профессиональном боксе имеет очень широкий уровень дискреции, ведь главным приоритетом является здоровье спортсмена.

Эксперт отметил, что отмена результата и присвоение статуса No Contest является исключительной процедурой, которая применяется только в чрезвычайных случаях. Для этого стороне протеста нужно доказать грубое нарушение регламента или критическую ошибку судейской бригады.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бывший промоутер украинца Александр Красюк считает, что судьи засчитывали Усику даже проигранные раунды.