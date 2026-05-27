Усик решил отдать должное подготовке нидерландца к их поединку в Гизе. Слова чемпиона передает 24 Канал.

Кого отметил Усик?

Украинский спортсмен заявил, что во время подготовки к вечеру бокса в Египте хорошую работу выполнил многолетний наставник Рико Верховена.

Тренер у него достаточно умный – дядя Тайсона Фьюри, Питер Фьюри. Он подготовил Тайсона к бою с Владимиром Кличко. Он умный, математик и стратег. Я не понимал, что он будет делать,

– сказал после боя Усик.

Отметим, что Верховен является подопечным этого специалиста уже около 15 лет.

Именно Фьюри в течение всего этого времени работает над улучшением боксерской составляющей в технике нидерландского бойца, который большую часть карьеры провел в кикбоксинге.

Что известно о Питере Фьюри?

Известно, что 68-летний тренер родился в Англии, в семье местных кочевников. В семье Фьюри заведено заниматься боксом, поэтому Питер и сам выходил на профессиональный ринг в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма). Правда, есть точные данные относительно только одного его поединка, который Фьюри проиграл в марте 1988 года.

Впоследствии Питер начал тренировать и присоединился к карьере по меньшей мере пяти боксеров из своего семейства.

Самым известным из них является бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который побеждал Владимира Кличко и дважды дрался с Александром Усиком.