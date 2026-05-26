Американский специалист заявил, бой Усика против Верховена можно было останавливать в конце одиннадцатого раунда. Свое мнение Тедди Атлас объяснил в инстаграм.

Что какие аргументы приводит Атлас?

По мнению 69-летнего боксерского тренера, Верховен получил достаточно времени на восстановление после нокдауна в 11 раунде поединка. Этот промежуток был даже больше, чем должно быть.

Прошло не восемь секунд, а около тридцати. Он получил достаточно времени, чтобы восстановиться. Я действительно считаю, что рефери принял решение еще до гонга. Он уже был готов остановить бой. Поэтому обвинять его нельзя,

– отметил Атлас.

Специалист добавил также, что судья в ринге прежде всего должен следить за ходом поединка и беречь здоровье спортсменов, а не замерять время.

Я сейчас выступаю адвокатом рефери. Если я считаю, что человек прав, я его защищаю. А если нет – критикую,

– добавил специалист.

Добавим, что по правилам WBC, а именно на пояс по версии этой организации претендовал нидерландец, судья мог остановить поединок даже после гонга о завершении раунда.

Чем известен Тедди Атлас?

Украинские болельщики прежде всего знают его как бывшего тренера Александра Гвоздика. В сотрудничестве с американцем наш земляк в 2018 году одолел канадца Адониса Стивенсона и завоевал титул WBC в полутяжелом весе (до 79,37 килограмма).

Среди спортсменов с которыми работал Атлас есть такие известные имена, как Майк Тайсон, Майкл Мурер, Шеннон Бриггс, Кирк Джонсон, Майкл Грант и Тимоти Брэдли.