Американський спеціаліст заявив, бій Усика проти Верховена можна було зупиняти вкінці одинадцятого раунду. Свою думку Тедді Атлас пояснив в інстаграм.

Що які аргументи наводить Атлас?

На думку 69-річного боксерського тренера, Верховен отримав вдосталь часу на відновлення після нокдауну в 11 раунді поєдинку. Цей проміжок був навіть більшим, ніж має бути.

Минуло не вісім секунд, а близько тридцяти. Він отримав достатньо часу, щоб відновитися. Я дійсно вважаю, що рефері ухвалив рішення ще до гонгу. Він уже був готовий зупинити бій. Тому звинувачувати його не можна,

– зазначив Атлас.

Фахівець додав також, що суддя у рингу перш за все повинен слідкувати за ходом поєдинку та берегти здоров’я спортсменів, а не заміряти час.

Я зараз виступаю адвокатом рефері. Якщо я вважаю, що людина права, я її захищаю. А якщо ні – критикую,

– додав фахівець.

Додамо, що за правилами WBC, а саме на пояс за версією цієї організації претендував нідерландець, суддя міг зупинити поєдинок навіть після гонгу про завершення раунду.

Чим відомий Тедді Атлас?

Українські уболівальники насамперед знають його як колишнього тренера Олександра Гвоздика. У співпраці з американцем наш земляк у 2018 році здолав канадця Адоніса Стівенсона та завоював титул WBC у напівважкій вазі (до 79,37 кілограма).

Серед спортсменів з якими працював Атлас є такі відомі імена, як Майк Тайсон, Майкл Мурер, Шеннон Бріггс, Кірк Джонсон, Майкл Грант та Тімоті Бредлі.