Епічне протистояння у Гізі, що розгорнулося на тлі легендарних єгипетських пірамід, завершилося тріумфом українського абсолюта, який захистив свій титул WBC та поклав до кишені за неофіційною інформацією близько 100 мільйонів доларів. Проте справжньою сенсацією вечора стали заробітки Ріко Верховена, передає 24 Канал.

Скільки заробив Верховен?

Для 37-річного зіркового нідерландця це був лише другий професійний вихід на боксерський ринг. Попри статус очевидного андердога, Верховен зумів нав'язати Усику жорстку боротьбу і був за крок від головного апсету десятиліття, перш ніж поступитися в пізніх раундах.

Гарантована виплата Ріко за появу в ринзі склала 10 мільйонів доларів, а додаткові бонуси від продажів платних трансляцій (PPV) збільшили фінальний чек бійця до фантастичних 15 мільйонів, пише телеграм-канал Tanksport.

UFC на тлі боксу виглядає бідним родичем

Цей поодинокий гонорар викликав хвилю обурення серед представників змішаних єдиноборств, адже він самотужки затьмарив капіталізацію цілого турніру найсильнішої ліги світу.

Лише двома тижнями раніше відбулося грандіозне шоу UFC 328 в Ньюарку, де Хамзат Чімаєв зазнав першої поразки в кар'єрі від Шона Стрікленда. Попри рекордні касові збори арени у понад 7,5 мільйонів доларів, сумарний бюджет на виплати всім 26 атлетам того вечора ледь перевалив за 7,38 мільйона – тобто вдвічі менше, ніж отримав один Верховен за програш Усику.

Поки лідери UFC Чімаєв та Стрікленд отримали за свій мейн-івент 3,09 і 1,08 мільйона доларів відповідно, офіційні спонсорські виплати за відповідність промоційним вимогам ліги склали смішні 371 000 доларів на весь кард.

Фінансовий розрив, що знищує UFC

Поточні тенденції демонструють, що прірва в доходах між боксом та UFC стрімко поглиблюється і стає катастрофічною для бійців у клітці. Ще пів десятиліття тому ідея про те, що базовий кікбоксер може заробити такі гроші в ринзі, здавалася абсолютно абсурдною.

Проте залучення суверенних фондів Саудівської Аравії та Єгипту повністю переписало правила гри, піднімаючи планку фінансової винагороди в топових боксерських шоу на недосяжну для індустрії UFC висоту.