Поєдинок "Glory in Giza" біля єгипетських пірамід вже називають грандіозним боксерським шоу року. Чемпіон світу Олександр Усик зустрінеться з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном 23 травня, а масштаби події можуть принести українцю рекордний гонорар, інформує Panorama.

Дивіться також Усик – Верховен: як дивитися в Україні, час, дата бою і телеканал

Скільки може заробити Усик?

Нідерландське видання повідомляє, що сам Верховен заробить близько 15 мільйонів доларів – це найбільший гонорар у його кар'єрі. На цьому тлі експерти припускають, що Усик, як головна зірка вечора та чинний чемпіон, може розраховувати на суму, яка сягатиме 100 мільйонів доларів.

Офіційні цифри контракту сторони поки не розкривають, однак аналітики вважають, що саудівсько-єгипетські інвестиції, PPV-продажі та глобальні спонсори здатні зробити цей бій одним із найдорожчих у сучасному боксі.

Історичне шоу біля пірамід

Бій Усик – Верховен відбудеться просто біля пірамід Гізи, що вже робить його унікальним з погляду історії спорту. Для Верховена це лише другий професійний боксерський поєдинок, тоді як Усик захищатиме титул WBC у надважкій вазі.

Сам українець заявив, що свідомо обрав цей виклик, попри критику через нестандартного суперника. Якщо фінансові прогнози справдяться, "Glory in Giza" може стати не лише видовищним експериментом, а й найбільш грошовитим вечором у кар'єрі Усика.

Хто такий Ріко Верховен?