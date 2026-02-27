Поєдинок Усика з Верховеном вже називають одним із найочікуваніших у сучасному боксі, адже суперники представляють різні види єдиноборств. Для українця це повернення на профіринг після тріумфу над Даніелем Дюбуа у 2025-му році, повідомляє 24 Канал.

Хто такий Ріко Верховен?

36-річний нідерландця називають "Королем кікбоксингу" завдяки його домінуванню у важкій вазі в престижній серії GLORY.

Верховен почав займатися бойовими мистецтвами ще в дитинстві, а професійну кар'єру розпочав у 2004 році.

У кікбоксингу він тривалий час був номером один у світі, незмінно лідируючи в рейтингах і утримуючи титул чемпіона GLORY Heavyweight. Протягом 12 років Ріко встановив низку рекордів у дивізіоні.

Верховен також виступав у провідних світових організаціях, таких як K-1, It’s Showtime і Superkombat, зустрічався з топовими бійцями й здобував перемоги над багатьма відомими опонентами.

У професійному боксі Верховен провів один поєдинок – і здобув перемогу нокаутом. Таку ж статистику нідерландець має в MMA.

Вершина кар'єри та шлях до бою з Усиком

Протягом своєї кар'єри у GLORY Верховен провів десятки поєдинків із найкращими важковаговиками світу, здобувши рекордну кількість успішних захистів титулу – 13 разів, пише mmafighting.

У своєму останньому захисті звання чемпіона він переміг Артема Вахітова у 2025 році перед тим, як вирішив залишити титул і піти назустріч новим викликам.

Верховен також тренувався з іншими видатними бійцями, зокрема був спаринг-партнером чемпіона UFC Тома Аспіналла, що додає йому досвіду поза лише кікбоксингом.

Перехід на новий етап і бій з Усиком

  • У листопаді 2025 року Верховен офіційно вакантував титул чемпіона GLORY після років домінування, але не оголосив про завершення кар'єри, натомість відкрив шлях новим викликам, пише talksport.

  • Це створило можливість для сенсаційного протистояння з найкращим боксером сучасності – Об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком. Бій відбудеться поблизу пірамід Гізи у Єгипті 23 травня 2026 року.

  • Хоча Верховен має обмежений досвід у професійному боксі, його бойова майстерність та фізичні дані (зріст 196 см і вага понад 110 кг), а також легендарний статус у своїй дисципліні роблять його нестандартним і небезпечним суперником для Усика.