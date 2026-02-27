Поєдинок Усика з Верховеном вже називають одним із найочікуваніших у сучасному боксі, адже суперники представляють різні види єдиноборств. Для українця це повернення на профіринг після тріумфу над Даніелем Дюбуа у 2025-му році, повідомляє 24 Канал.
Хто такий Ріко Верховен?
36-річний нідерландця називають "Королем кікбоксингу" завдяки його домінуванню у важкій вазі в престижній серії GLORY.
Верховен почав займатися бойовими мистецтвами ще в дитинстві, а професійну кар'єру розпочав у 2004 році.
У кікбоксингу він тривалий час був номером один у світі, незмінно лідируючи в рейтингах і утримуючи титул чемпіона GLORY Heavyweight. Протягом 12 років Ріко встановив низку рекордів у дивізіоні.
Верховен також виступав у провідних світових організаціях, таких як K-1, It’s Showtime і Superkombat, зустрічався з топовими бійцями й здобував перемоги над багатьма відомими опонентами.
У професійному боксі Верховен провів один поєдинок – і здобув перемогу нокаутом. Таку ж статистику нідерландець має в MMA.
Вершина кар'єри та шлях до бою з Усиком
Протягом своєї кар'єри у GLORY Верховен провів десятки поєдинків із найкращими важковаговиками світу, здобувши рекордну кількість успішних захистів титулу – 13 разів, пише mmafighting.
У своєму останньому захисті звання чемпіона він переміг Артема Вахітова у 2025 році перед тим, як вирішив залишити титул і піти назустріч новим викликам.
Верховен також тренувався з іншими видатними бійцями, зокрема був спаринг-партнером чемпіона UFC Тома Аспіналла, що додає йому досвіду поза лише кікбоксингом.
Перехід на новий етап і бій з Усиком
У листопаді 2025 року Верховен офіційно вакантував титул чемпіона GLORY після років домінування, але не оголосив про завершення кар'єри, натомість відкрив шлях новим викликам, пише talksport.
Це створило можливість для сенсаційного протистояння з найкращим боксером сучасності – Об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком. Бій відбудеться поблизу пірамід Гізи у Єгипті 23 травня 2026 року.
Хоча Верховен має обмежений досвід у професійному боксі, його бойова майстерність та фізичні дані (зріст 196 см і вага понад 110 кг), а також легендарний статус у своїй дисципліні роблять його нестандартним і небезпечним суперником для Усика.