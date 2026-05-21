Особливу увагу до поєдинку приковує його незвичне місце проведення. Бійці зійдуться на арені, яка буде спеціально побудована поряд з некрополем в єгипетській Гізі біля відомих на весь світ пірамід, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Верховен прибув у Єгипет на бій з Усиком – коли відбудеться поєдинок

Коли відбудеться зважування і пресконференція перед боєм Олександра Усика і Ріко Верховена?

Традиційні заходи перед боєм включатимуть пресконференцію бійців і церемонію зважування, на якій буде визначено, чи відповідають учасники поєдинку заявленій ваговій категорії понад 90,7 кілограмів.

Довідка. За інформацією з відкритих джерел, Ріко Верховен має вагу близько 123 кілограмів. Очікується, що на вагах перед боєм він покаже навіть більшу цифру. Натомість Олександр Усик перед попереднім боєм з Даніелем Дюбуа важив трохи більше 103 кілограмів

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Спілкування Верховена та Усика з пресою відбудеться в Єгипті 21 травня. А на наступний день, 22 травня, у п'ятницю, нідерландець та українець стануть на ваги і востаннє перед виходом у ринг зустрінуться поглядами.

Хто транслюватиме заходи перед боєм?

Транслятором за принципом pay-per-view на глобальну авдиторію виступатиме DAZN, який обіцяє за окрему плату показати не лише сам бій, але й заходи, які передуватимуть йому.

В Україні поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен ексклюзивно показуватиме платформа Київстар ТБ. На спеціальному каналі підписникам пакету Преміум HD буде доступна і пресконференція, і церемонія зважування.

Офіційну пресконференцію та церемоніальне зважування боксерів ще планують показати в ефірі Ring Magazine.