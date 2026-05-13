Спортсмен з Нідерландів опублікував у своєму інстаграм відео, де повідомив, що вже прибув до Єгипту. Там він проведе бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Дивіться також Усик і Верховен вперше поговорили віч-на-віч: що сказали бійці

Що опублікував Верховен на своїй сторінці?

Спортсмен повідомив, що його актуальна вага наразі становить 124,3 кілограма. За останні два тижні боєць скинув майже кілограм, минулого разу ваги показували 125,1 кілограма.

Доброго ранку, хлопці. Півтора тижня до великого бою. Ми в Єгипті. Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано,

– поділився Верховен у своєму зверненні.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Бій відбудеться в суботу, 23 травня. Вечір боксу під назвою "Glory in Giza" пройде в Єгипті просто неба, на фоні знаменитих пірамід Гізи.

Поєдинок відбуватиметься за класичними правилами боксу – 12 раундів. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі, який наразі належить Усику. Спеціально для цього бою WBC створила унікальний пам'ятний титул "Король Нілу", який отримає переможець.

В Україні офіційну пряму трансляцію вечора забезпечує Київстар ТБ, міжнародну – сервіс DAZN за системою Pay-Per-View.

Головний поєдинок очікується приблизно о 23:45 за київським часом.

Які досягенння є у Верховена та Усика?

Усик здобув золоту медаль на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. У травні 2024 року він переміг британця Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії. У липні 2025 року Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, завоювавши статус абсолютного чемпіона втретє у своїй кар'єрі. Загалом він має рекорд 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 здобуті нокаутом.

За даними DAZN, його суперник, Верховен, понад 12 років утримував титул чемпіона світу за версією престижної кікбоксерської організації GLORY. На його рахунку понад 60 перемог у кікбоксингу. Крім цього, Верховен має успішний досвід у ММА, де здобув перемогу нокаутом, а також у професійному боксі (1 бій, 1 перемогa нокаутом).