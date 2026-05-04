Офіційним міжнародним транслятором бою визначено DAZN. В Україні цей поєдинок офіційно транслюватиме платформа Київстар ТБ, повідомляє їхній офіційний сайт.

Дивіться також Шалені гроші в Єгипті: Усик може зірвати куш у 100 мільйонів за бій з Верховеном

Що відомо про трансляцію бою Усика в Україні?

Трансляція цього бою з українським коментарем буде доступна на платформі Київстар ТБ, яка є офіційним транслятором події в Україні.

Переглянути поєдинок можна в пакеті Преміум HD або на аналогічних тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

На платформі також буде доступний повний вечір боксу, а напередодні глядачі зможуть побачити додатковий контент: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня на спеціальному каналі Київстар ТБ "Усик – Верховен".

Що відомо про бій Усика проти Верховена?

Поєдинок призначено на 23 травня 2026 року.

Для українського боксера це буде перший бій після переможного нокауту в реванші проти Даніеля Дюбуа у липні 2025 року.

Бій відбудеться в єгипетській Гізі, а ринг буде розташований безпосередньо біля знаменитих пірамід. На кону стоятимуть титули WBC та The Ring у надважкій вазі. Світова боксерська рада (WBC) офіційно затвердила цей поєдинок як добровільний захист титулу Усика. Зустріч пройде за класичними правилами боксу і розрахована на 12 раундів.

Ріко Верховен – відома зірка кікбоксингу, який протягом багатьох років тримав титул чемпіона організації GLORY. На професійному боксерському рингу він провів лише один поєдинок у 2014 році, здобувши перемогу нокаутом над Яношем Фінферою.

Вартість квитків на бій коливається від 2 100 до 5 800 єгипетських фунтів, що приблизно відповідає 1 900 – 4 750 гривень.