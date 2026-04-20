Суперником Усика стане нідерландець Ріко Верховен. 24 Канал розповідає основну інформацію щодо наступного бою українського чемпіона світу.

До теми Усик і Верховен вперше зустрілися перед боєм: що заявили боксери

Коли і де відбудеться бій Усика?

Українець вийти на поєдинок проти Верховена у суботу, 23 травня. Для Усика це буде перший бій з липня минулого року, коли Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа.

Місце для поєдинку обрано доволі оригінальне. Бій Усик – Верховен відбудеться у Єгипті в місті Гіза, що знаходиться біля столиці Каїру. Боксерський майданчик буде організовано прямо біля легендарних єгипетських пірамід.

Дуель поглядів між Усиком та Верховеном: дивитися відео

Де дивитися бій?

Офіційним транслятором вечора боксу в Гізі стане компанія DAZN. Саме на її ОТТ-платформі можна буде дивитися поєдинок Усик – Верховен онлайн.

Ресурс доступний в Україні по передплаті. Також останніми роками бої Усик транслювались на платформі Megogo, однак про показ поєдиноку проти Ріко компанія ще не оголошувала.

Бій має стартувати орієнтовно о 21:45 за київським часом. Перед боєм Усика відбудуться поєдинки в андеркарті, їх розклад наступний:

Хамза Шираз (Велика Британія) – Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Кеттеролл (Велика Британія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез (США)

Мізукі Хірута (Японія) – Май Соліман (Австралія)

Бассем Мамдху (Єгипет) – Джамар Теллі (США)



Хто такий Ріко Верховен?

Вибір Усика щодо опонента вкрай здивував багатьох фанатів. Останнім часом Олександр бився із найкращими боксерами світу, такими як Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа або Тайсон Ф'юрі.

Проте Верховен не має жодних регалій у професійному боксі. На цьому рівні він провів лише одну зустріч у далекому 2014-му, коли переміг Яноша Фінферу.

Найбільше Ріко прославився в кікбоксингу. Там нідерландець святкував 66 перемог у 76-ти боях та навіть отримав прізвисько "Король кікбоксингу".



Довгий час він домінував у важкій вазі в престижній серії GLORY. Титул чемпіона Верховен захистив аж 13 разів, що є рекордом для кікбоксингу.

Окрім цього, спортсмен має у своєму активі один переможний бій у ММА. Ріко має доволі потужні антропометричні дані, адже його зріст дорівнює 196 сантиметрів, а вага – близько 110 кілограмів

Який прогноз на бій?

Усик є явним фаворитом в бою проти Верховена. Майже всі експерти впевнені, що у українця не має бути проблем з подоланням супротиву від Ріко.

Такої ж думки дотримується і екстренер збірної України з боксу, про що розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу. Він вважає, що Усик вже довів, що є найкращим боксером у надважкій вазі.

Бокс є боксом. Моя особиста думка, що нічого він там не зможе нав’язати. В Олександра не повинно бути проблем у тому поєдинку. Верховен має мінімальний досвід у профі-боксі. Вони ж будуть боксувати за правилами боксу. Ноги він застосовувати не буде. Тому порівнювати, хто сильніший, тут некоректно. Усик довів, що він найкращий і найсильніший боксер у суперважкій вазі на сьогоднішній день,

– зазначив Сосновський.

За що битимуться боксери?

Спочатку очікувалось, що зустріч між Усиком та Верховеном не буде титульною, а носитиме лише статус "спеціального бою". Проте пізніше це змінилось.



Організація WBC санкціонувала бій Олександра та Ріко, тому саме цей пояс українець і захищатиме. Його Усик здобув у 2024 році в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Після цього українець двічі його захистив (проти того ж Ф'юрі та Дюбуа). Пояси Усика за версіями WBA, IBO та IBF не стоятимуть на кону в цьому поєдинку. До слова, нещодавно Усик та Верховен провели дуель поглядів.