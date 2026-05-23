Напередодні грандіозного вечора боксу в Гізі увага українських фанатів була прикута не лише до головної події. Неочікуване обурення у суспільстві викликала прикра помилка одного з представників нашої команди андеркарду, передає 24 Канал.

Чому Лапін розлютив українців?

Даніель Лапін, який проводить свій черговий поєдинок у межах масштабного шоу Олександра Усика, вирішив підігріти інтерес аудиторії в соцмережі Threads. Боксер опублікував офіційний анонс події, зазначивши час початку трансляції. Проте замість правильного англомовного варіанту "Kyiv" спортсмен використав "Kiev" – імперське написання столиці України, яке десятиліттями насаджувала та просувала Росія.

Хейт від вболівальників

Реакція українських фанатів під дописом виявилася миттєвою та безкомпромісною. Десятки обурених користувачів розкритикували Лапіна за відсутність патріотичної свідомості, наголосивши, що представники України на міжнародній арені мають бути її гідними амбасадорами.

Бачу в граматиці в тебе все настільки ж погано як і в боксі,

– написав один із користувачів.

До слова, Даніель Лапін поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані, не витримавши каскаду ударів у четвертому раунді. Для українця це перша поразка на профі-рингу.