Суперником для українця було обрано топового кікбоксера з Нідерландів Ріко Верховена. Зустріч має відбутися 23 травня в Гізі (Єгипет), повідомляє 24 Канал.

Про що говоритимуть Усик та Верховен?

Про бій було оголошено ще в лютому. І ось нарешті боксери проведуть першу спільну пресконференцію щодо поєдинку. Пройде вона в Лондоні 14 квітня. Початок – о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Олександр свій останній бій провів ще у липні 2025-го. Тоді Усик нокаутував у 5-му раунді британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Очікувалось, що один з його поясів, а саме WBC, буде стояти на кону в битві проти Верховена. Проте організація не санкціонувала бій, тож він не має стати титульним.

Загалом Усик має ідеальну статистику на рівні профі – 24 перемоги у 24-х поєдинках, з них 15 – нокаутом. Вибір противника від українця здивував багатьох.

Ріко майже не має кар'єри в професійному боксі – лише один поєдинок у далекому 2014-му. Натомість нідерландець побував успішну кар'єру в кікбоксингу.

Верховен провів 76 боїв, з яких виграв 66. В дивізіоні GLORY спортсмен був найдовшим чемпіоном, адже захищав свій титул аж 13 разів поспіль.