Соперником для украинца был выбран топового кикбоксера из Нидерландов Рико Верховена. Встреча должна состояться 23 мая в Гизе (Египет), сообщает 24 Канал.

По теме Недвижимость на острове, бренд здорового питания: какими бизнесами владеет Усик

О чем будут говорить Усик и Верховен?

О бое было объявлено еще в феврале. И вот наконец боксеры проведут первую совместную пресс-конференцию по поединку. Пройдет она в Лондоне 14 апреля. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что Александр свой последний бой провел еще в июле 2025-го. Тогда Усик нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ожидалось, что один из его поясов, а именно WBC, будет стоять на кону в битве против Верховена. Однако организация не санкционировала бой, поэтому он не должен стать титульным.

В общем Усик имеет идеальную статистику на уровне профи – 24 победы в 24-х поединках, из них 15 – нокаутом. Выбор противника от украинца удивил многих.

Рико почти не имеет карьеры в профессиональном боксе – только один поединок в далеком 2014-м. Зато голландец побывал успешную карьеру в кикбоксинге.

Верховен провел 76 боев, из которых выиграл 66. В дивизионе GLORY спортсмен был самым длинным чемпионом, ведь защищал свой титул аж 13 раз подряд.