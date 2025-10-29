Усик активно развивает собственные бренды – Ready To Fight и U17. 24 канал рассказывает о бизнесе, которыми владеет трехкратный абсолютный чемпион мира.

Сколько Усик заработал за карьеру?

Как сообщает Celebrity Net Worth, состояние Усика оценивают примерно в 65 миллионов долларов. Интересно, что значительное количество средств украинский боксер заработал за два поединка с Тайсоном Фьюри.

А по информации JKCP, "Кот" заработал за боксерскую карьеру около 167, 5 миллионов фунтов стерлингов. Выступления в тяжелом весе принесли Усику примерно 1 миллион, тогда как основную часть состояния он заработал в супертяжелом весе.

Кстати. Александр Усик дважды дрался против Тайсона Фьюри в 2024 году. В обоих поединках победил украинский боксер.

Александр Усик / Фото Getty Images

Кроме того, Усик, как и немалое количество других спортсменов имеет спонсорские и рекламные контракты. Поэтому он получает дополнительный доход вне ринга.

Например, Александр Усик сотрудничает с ДТЭК, АТБ, а также Rival, Venum и Tismo, занимающихся изготовлением снаряжения для профессиональных боксеров.

Куда Усик инвестирует деньги?

Александр Усик является соучредителем Ready To Fight, что позиционирует себя как первое боксерское приложение. Боксер на Kyiv International Economic Forum рассказывал о деятельности компании.

У меня есть компания Ready to Fight, которая работает не только с боксом. Профессиональный бокс – это примерно 50 процентов бизнеса, и 50 – сугубо спорта. Если вы некачественно выполняете свою работу в спорте, вы будете проигрывать, и ваш бизнес тоже будет проигрывать,

– поделился Усик.

Известно также, что Усик инвестирует средства в бренд Lomus, который специализируется на пошиве мужской одежды, в частности, спортивной экипировки. Его совладельцем также является Василий Ломаченко.

Кроме того, Усик рассказывал, что вкладывает деньги в строительство, а также имеет завод по переработке стекла. По словам боксера, он инвестирует в ценные бумаги и эксклюзивные автомобили.

К слову. Александр Усик имеет собственную промоутерскую компанию Usyk-17 Promotions, что помогает в развитии молодым и талантливым боксерам.

Как пишет Sport Business Media, Усик стал "бизнес-ангелом" в сообществе ICLUB. А весной 2025 года он проинвестировал два перспективных международных проекта с украинскими корнями – legal tech-стартап и маркетплейс в сфере ментального здоровья, который базируется на технологиях искусственного интеллекта.

Виктория Тигипко, основательница ICLUB и TA Ventures, прокомментировала вступление Усика в сообщество.

"Мы рады приветствовать Александра Усика в сообществе бизнес-ангелов ICLUB. Его опыт и наша экспертиза – это мощный тандем для поддержки украинских стартапов. Это важный шаг в развитии инновационной экосистемы Украины", – сказала Тигипко.

Какие новые бизнесы открыл Усик?

Александр Усик открыл спортивный зал RTF Gym в испанской Гандии. В этой стране боксер готовился к нескольким предыдущим поединкам.

Отметим, что Усик инвестировал деньги в недвижимость на Бали, а именно строительство апартаментов в сердце острова. Это направление он развивает совместно с Avalon Group.

Напомним, что Усик накануне реванша против Даниэля Дюбуа уволил Александра Красюка. О причинах расставания боксера с промоутером не сообщали.

Однако они продолжают сотрудничество в другой сфере деятельности, а именно создали бренд здорового питания U17. Компания занимается линией хлебцев для перекусов, которые уже продают в ряде украинских сетей супермаркетов.

Как Усик связан с благотворительностью?

Усик в 2022 году основал благотворительный фонд – Usyk Foundation. Его главная цель – это помощь украинцам, пострадавших от войны, Вооруженным Силам и восстановление страны.

Например, в рамках проекта "Восстановление Ирпеня" Усик помог восстановить более 50 домов, пострадавших в результате вторжения российской оккупационной армии.

На нужды украинской армии благотворительный фонд передал более 300 дронов, а также более 50 тепловизоров и 10 автомобилей. Кроме того, на восстановление больницы Охматдет, которая пострадала летом 2024 года из-за ракетной атаки россиян, предоставили 1 миллион долларов.

Как Усик поддерживает воинов?