На днях Усик снова встретился с бойцами украинской армии. Александр пришел в гости к воинам Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу бригады в инстаграм.

Как прошла встреча Усика с бойцами?

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе встретился с защитниками Украины, которые проходят реабилитацию после ранений. Спортсмен пообщался не только с воинами бригады "Лють", а также с бойцами стрелковых подразделений Нацполиции.

Они восстанавливаются после выполнения боевых задач на передовой. Александр поделился с воинами своим путем чемпиона и рассказал о тренировках, тяжелые бои и собственную мотивацию.

Благодаря таким людям как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи благодарю Вас,

– заявил Усик.

В свою очередь заместитель командира бригады "Лють" Виталий Чебан вручил боксеру памятные подарки от подразделения. После этого Александр раздал автографы, сделал совместные фото и пожелал выдержки каждому воину.

Усик провел встречу с ранеными воинами: смотреть видео

В бригаде отмечают, что такие встречи – это не рядовое событие для воинов, а важный момент для каждого из них. Личная поддержка от легенд спорта добавляет защитникам сил и веры. Ранее Усик у себя в инстаграм рассказывал о встрече с киевскими школьниками.

Когда Усик завершит карьеру?