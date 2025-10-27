На днях Усик снова встретился с бойцами украинской армии. Александр пришел в гости к воинам Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу бригады в инстаграм.
П теме "Останется без зарплаты": стало известно, почему Усик не хочет завершать карьеру боксера
Как прошла встреча Усика с бойцами?
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе встретился с защитниками Украины, которые проходят реабилитацию после ранений. Спортсмен пообщался не только с воинами бригады "Лють", а также с бойцами стрелковых подразделений Нацполиции.
Они восстанавливаются после выполнения боевых задач на передовой. Александр поделился с воинами своим путем чемпиона и рассказал о тренировках, тяжелые бои и собственную мотивацию.
Благодаря таким людям как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи благодарю Вас,
– заявил Усик.
В свою очередь заместитель командира бригады "Лють" Виталий Чебан вручил боксеру памятные подарки от подразделения. После этого Александр раздал автографы, сделал совместные фото и пожелал выдержки каждому воину.
Усик провел встречу с ранеными воинами: смотреть видео
В бригаде отмечают, что такие встречи – это не рядовое событие для воинов, а важный момент для каждого из них. Личная поддержка от легенд спорта добавляет защитникам сил и веры. Ранее Усик у себя в инстаграм рассказывал о встрече с киевскими школьниками.
Когда Усик завершит карьеру?
- Напомним, что Усик в июле во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и собрал пояса WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.
- Следующим соперником Усика должен стать Фабио Уордли. Британский боксер неожиданно победил Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на пояс WBO.
- Из-за травмы спины Александр добился отсрочки по защите поясов. Ожидается, что бой с Уордли состоится уже в марте 2026 года.
- Ранее Усик заявлял, что планирует провести только один бой перед завершением карьеры. Ходили слухи о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри.
- Британец заинтересован в третьем бою против украинца. Еще одним кандидатом в соперники Усику называется Мойзес Итаума.