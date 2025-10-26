Промоутером Фабио Уордли является хорошо известный украинским болельщикам бокса Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Основатель компании "Queensberry Promotions" поделился информацией о следующем бое между его клиентом и Александром Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Где и когда состоится бой Усик – Уордли?

Фрэнк Уоррен не сомневается, что Александр Усик согласится на бой с Фабио Уордли. Представителям обоих боксеров нужно будет заключить соглашение на поединок.

Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места – или Эр-Рияд, или Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли",

– отметил промоутер.

Поэтому следующий бой Усика стоит ожидать примерно в марте 2026 года. Это совпадает с желанием абсолютного чемпиона вернуться на ринг в следующем году.

Перед поединком с Джозефом Паркером мало кто верил в Фабио Уордли. Однако он сумел всех удивить и осуществить апсет.

"Ты знаешь, чего ожидать от Усика, и ты знаешь, чего ожидать от Фабио. Будет интересно. Фабио – один из самых интересных боксеров мира. Поправьте меня, если ошибаюсь, но по оценкам букмекеров Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт.

Как все говорили перед боем, есть уровни. Есть уровни, а потом есть Фабио Уордли, у которого есть "выравниватель". Если он тебя зацепит им, ты выбываешь из игры. Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его зацепит, Усик должен иметь чрезвычайно крепкий подбородок, чтобы выдержать такую силу", – отметил Уоррен.

Что известно о следующем сопернике Усика?