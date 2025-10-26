Фабио Уордли стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком по линии WBO, отобрав это право у Джозефа Паркера. После победы над новозеландцем 30-летний британец обратился к абсолютному чемпиону мира, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.
Что сказал Уордли Усику?
Прямо на ринге Фабио Уордли объявил имя своего следующего соперника. Он протяжно произнес фамилию Усика, вызвав одобрительную реакцию зрителей.
Как Уордли вызвал на бой Усика: смотрите видео
Но на этом Уордли не остановился. Во время флешинтервью британца вообще понесло. Видно, что после победы над Паркером у Фабио случилось головокружение от успеха.
Я иду, крошка, я иду,
– дерзко обратился Уордли к Усику.
Уордли обратился к Усику: смотрите видео
Когда Усик планирует вернуться на ринг?
- Напомним, что Александр Усик недавно сообщил свои ближайшие планы. Абсолютный чемпион планирует вернуться на ринг в 2026 году.
- Его директор Сергей Лапин сообщил больше подробностей. Он отметил, что Усик планирует провести примерно пять поединков. Первым в очереди станет победитель боя Паркер – Уордли.
- Кстати, The Ring привел слова промоутера британца Фрэнка Уоррена, где он сообщил приблизительную дату поединка. Поэтому бой Усика и Уордли может состояться в марте 2026 года.