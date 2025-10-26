Бой претендентов на встречу с абсолютным чемпионом мира завершился громкой сенсацией. Неожиданным победителем битвы стал 30-летний британец Фабио Уордли, который нокаутировал Джозефа Паркера, пишет 24 Канал.

К теме Паркер и Уордли в яркой рубке определили соперника Усика: результат боя

Что известно о следующем сопернике Усика?

Поединок между Паркером и Уордли длился 11 раундов. Претендент зажал фаворита у канатов и безжалостно наносил мощные удары по голове. Рефери досрочно остановил одностороннее избиение, засчитав победу Уордли.

Интересно, что до 10-го раунда британец уступал сопернику по запискам судей. Он воспользовался усталостью Паркера и сделал почти невозможное, вырвав победу. Отметим, что болельщики разделились в своих оценках победителя. Многие считают, что рефери не нужно было останавливать бой, ведь Паркер держался на ногах.

В итоге Уордли стал временным чемпионом WBO и WBA, а в качестве бонуса получил право драться с Александром Усиком – абсолютным чемпионом мира.

Видеообзор боя Паркер – Уордли

Как спарринг-партнер Усика стал его соперником?

Фабио Уордли родился 18 декабря 1994 года в городе Ипсвич. Он на семь лет моложе Александра Усика. В юности парень занимался футболом, баскетболом и посещал тренажерный зал. Тогда он не мечтал о карьере боксера.

Все изменилось в 2015 году, когда он принял участие в реалити-шоу "Бои белых воротничков". В рамках проекта непрофессиональные боксеры после четырехнедельной подготовки проводили короткие бои (3 раунда по две минуты). Победителем шоу стал 20-летний Уордли, который одержал 9 побед, причем все в первом раунде.

После этого на него обратил внимание тренер по боксу – Нил Ходжинс. На любительском уровне Фабио провел 14 боев, которые завершились его победами (12 – нокаутом).

В 2017 году Уордли дебютировал на профессиональном ринге. В первом бою 22-летний боксер победил опытного поляка Якуба Вуйчика. Параллельно Фабио посещает тренировочные лагеря лучших боксеров мира. Он был спарринг-партнером Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александра Усика. В тренировочных боях он получил неоценимый опыт.

По данным BoxRec, британец провел на профессиональном ринге 21 поединок, в которых одержал 20 побед, в том числе 19 – нокаутом. Лишь один бой против Фрайзера Кларка завершился ничьей. В реванше Уордли нокаутировал Фрайзера в первом раунде, сломав ему челюсть.

Таким образом, следующим соперником Усика станет амбициозный нокаутер. Многие эксперты считают, что украинец легко одолеет британца. Однако не стоит недооценивать Фабио. Именно за это поплатился Джозеф Паркер, который теперь может забыть о бое с Усиком.