О планах Александра Усика сообщил его директор Сергей Лапин. Он отметил, что украинский чемпион готов к новым вызовам, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кто станет следующим соперником Усика?

По словам Лапина, Усик планирует провести следующий бой в первой половине 2026 года. Его соперником будет победитель поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли.

Эти боксеры проведут бой 25 октября в Лондоне. Победитель станет обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Усик.

Лапин отметил, что Усик прекрасно восстанавливается от травмы спины. Боксер успешно прошел реабилитационный лагерь.

Он чувствует себя хорошо и находится в прекрасной форме,

– сообщил Лапин.

Сергей Лапин также рассказал, что Александр Усик планирует провести еще примерно пять поединков. Среди возможных соперников мы вряд ли увидим Тайсона Фьюри.

Что касается Мозеса Итаумы, то ему нужно еще доказать свое право выйти на ринг с Усиком. Только после победы над супертяжем из топ-10, он будет рассматриваться соперником украинца.

Кстати, в рейтинге WBO британец занимает первое место, уступая чемпиону организации – Усику и временному обладателю титулом Джозефу Паркеру.

Что говорил Усик о продолжении карьеры?