Александр Усик заявил, что будет боксировать до 41 года. Эдди Хирн не только отреагировал на это заявление абсолютного чемпиона мира в хевивейте, но и прокомментировал бой между Усиком и Мозесом Итаумой, который отвергает сам украинский боксер, передает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Как Хирн отреагировал на заявление Усика о карьере до 41-го года?

Промоутер считает, что Усику, который достиг всего в боксе, уже не интересно выходить в ринг против молодого 20-летнего соперника. По мнению Хирна, Александр, видимо, думает, что Итаума должен заслужить на этот очный бой.

Знаете, иногда мы отправляем людей на пенсию, не так ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему стоит сейчас уйти на пенсию. Он, видимо, слушает это и думает: "Пошел ты! Почему? Я чувствую себя прекрасно. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?" И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще стремится к этому, удачи ему,

– заявил Хирн.

Также Эдди вспомнил крайний поединок Мозеса против 37-летнего Диллиана Уайта, в котором Итаума одержал легкую победу нокаутом. Несмотря на это Хирн считает, что Усик таки подерется против наследника Майка Тайсона.

Напомним, что Усик не только сделал громкое заявление о своей карьере, но и заявил, что уже начал готовиться к следующему бою в своем тренировочном лагере. Александр не раскрыл имя своего соперника, но отметил, что это точно не будет Итаума.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – говорил Усик в видео "Новости.LIVE".

