Непобедимый украинский боксер решил поставить точку на слухах о его возможном начале политической карьеры. Александр Усик заверил, что не видит себя в роли политика, передает 24 Канал со ссылкой на Новости LIVE.

Стоит узнать 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры

Станет ли Усик политиком?

Александр не хочет разрушить свою хорошую репутацию в глазах украинского народа. Также боксер добавил, что не имеет соответствующего образования и вообще у него есть действующая боксерская карьера. Усик заявил, что хочет приумножить заработанное за боксерскую карьеру, но не в политической сфере деятельности.

Что я там буду делать? Зачем это мне? Как моя влиятельность мне поможет, если я буду политиком или мэром? Что меня дед какой-то встретит и скажет: "Сын, я за тебя болел, а сейчас тебе на" и даст мне пиром. Ну н****а, если я этому не учился, у меня нет юридического образования. Ну, я там для себя знаю. Зачем, если я могу хорошо... У меня карьера, вообще-то. Н***ра оно мне надо? Туда надо идти тому, кто хочет скомуниздить. Я не хочу скомуниздить. У меня есть, слава Богу, я заработал и хочу сохранить свое и приумножить в чем-то другом,

– сказал Усик.

Усик не хочет идти в политику: смотрите видео

К слову, еще в июне 2025-го года издание Boxing King Media цитировало слова Усика также относительно его возможной политической карьеры. Еще тогда Александр заверил, что такой вектор развития его не интересует.

"Политика для меня – это как лыжный спорт (показывает рукой траекторию с постоянным изменением направления движения – 24 канал). Я не люблю политику и не хочу туда лезть", – говорил украинский чемпион.

Какие последние новости об Александре Усике?