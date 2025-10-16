Непереможний український боксер вирішив поставити крапку на чутках про його можливий початок політичної кар'єри. Олександр Усик запевнив, що не бачить себе у ролі політика, передає 24 Канал із посиланням на Новини LIVE.
Варто дізнатись 38-річний Усик повідомив дату завершення кар'єри
Чи стане Усик політиком?
Олександр не хоче зруйнувати свою хорошу репутацію в очах українського народу. Також боксер додав, що не має відповідної освіти та й взагалі у нього є чинна боксерська кар'єра. Усик заявив, що хоче примножити зароблене за боксерську кар'єру, але не у політичній сфері діяльності.
Що я там буду робити? Навіщо це мені? Як моя впливовість мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну н****а, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти. Ну, я там для себе знаю. Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Н***ра воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому,
– сказав Усик.
Усик не хоче йти у політику: дивіться відео
До слова, ще у червні 2025-го року видання Boxing King Media цитувало слова Усика також щодо його можливої політичної кар'єри. Ще тоді Олександр запевнив, що такий вектор розвитку його не цікавить.
"Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – 24 канал). Я не люблю політику та не хочу туди лізти", – говорив український чемпіон.
Які останні новини про Олександра Усика?
- Усик анонсував своє повернення у ринг. Олександр розповів, що повернувся у тренувальний табір та розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який відбудеться у 2026-му році.Український боксер заявив, що у суперниках точно не буде 20-річного британця Мозеса Ітауми.
- Також український чемпіон розкрив свої плани. Усик не приховує, що хоче боксувати до 41 року. Нагадаємо, що 17 січня 2026 року Олександру виповниться 39 років.
- Усик хоче провести бій в октагоні з Джейком Полом.
- Відзначимо, що у протистоянні Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі повинен визначитись суперник українця. Двобій запланований на 25 жовтня 2025 на арені "О2" у Лондоні.