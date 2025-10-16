Непереможний український боксер вирішив поставити крапку на чутках про його можливий початок політичної кар'єри. Олександр Усик запевнив, що не бачить себе у ролі політика, передає 24 Канал із посиланням на Новини LIVE.

Чи стане Усик політиком?

Олександр не хоче зруйнувати свою хорошу репутацію в очах українського народу. Також боксер додав, що не має відповідної освіти та й взагалі у нього є чинна боксерська кар'єра. Усик заявив, що хоче примножити зароблене за боксерську кар'єру, але не у політичній сфері діяльності.

Що я там буду робити? Навіщо це мені? Як моя впливовість мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну н****а, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти. Ну, я там для себе знаю. Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Н***ра воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому,

– сказав Усик.

До слова, ще у червні 2025-го року видання Boxing King Media цитувало слова Усика також щодо його можливої політичної кар'єри. Ще тоді Олександр запевнив, що такий вектор розвитку його не цікавить.

"Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – 24 канал). Я не люблю політику та не хочу туди лізти", – говорив український чемпіон.

