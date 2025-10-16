Олександр Усик вже розпочав підготовку до наступного поєдинку. Абсолютний чемпіон світу з боксу планує повернутися на ринг у наступному році, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Коли Усик повісить рукавички на цвях?

Поєдинок у наступному році не стане останнім у професійній кар'єрі непереможеного боксера. Усик планує виходити на ринг упродовж ще трьох років.

До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати,

– зазначив Усик.

Цікаво, що перед боєм з Даніелем Дюбуа в інтерв'ю Mail Sport Boxing Олександр Усик розповідав, що планує провести ще два поєдинки. Один з них вже відбувся у липні 2025 року, коли українець нокаутував британця та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні. Тож очевидно, що плани Усика змінилися.

З ким битиметься Усик?