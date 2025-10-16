Олександр Усик вже розпочав підготовку до наступного поєдинку. Абсолютний чемпіон світу з боксу планує повернутися на ринг у наступному році, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Коли Усик повісить рукавички на цвях?
Поєдинок у наступному році не стане останнім у професійній кар'єрі непереможеного боксера. Усик планує виходити на ринг упродовж ще трьох років.
До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати,
– зазначив Усик.
Цікаво, що перед боєм з Даніелем Дюбуа в інтерв'ю Mail Sport Boxing Олександр Усик розповідав, що планує провести ще два поєдинки. Один з них вже відбувся у липні 2025 року, коли українець нокаутував британця та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні. Тож очевидно, що плани Усика змінилися.
З ким битиметься Усик?
- Наразі ім'я наступного суперника Усика тримається у таємниці. Українець під час останнього інтерв'ю повідомив, що перемовини досі тривають.
- Олександр категорично заперечив кандидатуру 20-річного Мозеса Ітауми серед своїх ймовірних суперників. На бій з українцем також претендує Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" заради цього готовий відновити кар'єру.
- Крім того, Усик може провести бій за правилами ММА. Директор українського чемпіона Сергій Лапін раніше розповідав про перемовини с представниками блогера-боксера Джейка Пола.