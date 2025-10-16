Александр Усик уже начал подготовку к следующему поединку. Абсолютный чемпион мира по боксу планирует вернуться на ринг в следующем году, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.
К теме Усик анонсировал возвращение на ринг: когда состоится бой и кто соперник
Когда Усик повесит перчатки на гвоздь?
Поединок в следующем году не станет последним в профессиональной карьере непобежденного боксера. Усик планирует выходить на ринг в течение еще трех лет.
До 41 года я буду боксировать, а дальше построю академию спорта и буду там тренировать,
– отметил Усик.
Интересно, что перед боем с Даниэлем Дюбуа в интервью Mail Sport Boxing Александр Усик рассказывал, что планирует провести еще два поединка. Один из них уже состоялся в июле 2025 года, когда украинец нокаутировал британца и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. Поэтому очевидно, что планы Усика изменились.
С кем будет драться Усик?
- Сейчас имя следующего соперника Усика держится в тайне. Украинец во время последнего интервью сообщил, что переговоры до сих пор продолжаются.
- Александр категорически отрицает кандидатуру 20-летнего Мозеса Итаумы среди своих вероятных соперников. На бой с украинцем также претендует Тайсон Фьюри. "Цыганский король" ради этого готов возобновить карьеру.
- Кроме того, Усик может провести бой по правилам ММА. Директор украинского чемпиона Сергей Лапин ранее рассказывал о переговорах с представителями блогера-боксера Джейка Пола.