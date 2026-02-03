Ожидалось, что это будет Деонтей Уайлдер, однако американец уже договорился о бое с Дереком Чисорой на апрель. Если украинец не захочет так долго ждать, то с ним с удовольствием готов разделить ринг немецкий боксер Агит Кабаел, информирует Sport.de.

Что сказал Кабаел о бое с Усиком?

Непобедимый боец неоднократно заявлял, что хочет драться с Александром. Он в очередной раз заверил, что готов к битве против действующего короля хевивейта и даже назвал дату, когда это может произойти.

Для меня оптимальным был бы август. Сначала я бы выбрал июнь, но сейчас это невозможно, потому что именно тогда проходит чемпионат мира по футболу. Первая неделя июня для меня также была бы идеальной. Или же август,

– сказал Кабаел.

Отметим, что Агит, как временный чемпион WBC, является обязательным претендентом на титул полноценного чемпионского пояса, которым владеет украинец. Однако до сих пор эта организация не предложила Усику защищать титул против немца, при этом была готова санкционировать добровольную защиту против "Бронзового бомбардировщика".

Важно. Агит добавил, что его менеджер Спенсер Браун был накануне в Нью-Йорке, чтобы провести переговоры с командой Усика. Их результаты пока неизвестны.

Недавно Сергей Лапин, директор команды Усика, также заявлял, что существует вероятность проведения боя против немца. Экс-чемпион мира Карл Фроч, в частности, считает, что Кабаел больше заслуживает такого поединка, чем Уайлдер.

Что известно об Агите Кабаеле?