Пока не было объявлено о следующем бое украинца, но ожидается, что его соперником станет Деонтей Уайлдер. Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями относительно этого поединка и назвал бойцов, с которыми хотел бы увидеть противостояние Усика, информирует Froch on Fighting.

Что думает Фроч о бое Усик – Уайлдер?

Эксперт считает, что действующий король хевивейта заслужил поединок с "Бронзовым бомбардировщиком", чтобы улучшить свое боксерское наследие. Однако он убежден, что в дивизионе есть более интересные соперники, которые могут нести большую опасность для Александра.

Для меня это немного бой-подарок. Я знаю, что Уайлдер все еще может ударить, потому что это исчезает последним. Так говорит старая пословица. Именно об этом мы говорили, когда Рокки Бальбоа вернулся в Рокки 6. Сила уходит последней, но мы видели, как Деонтея Уайлдера размазал Чжан Чжилей. Мы видели, как он проиграл Джозефу Паркеру,

– сказал Фроч.

Британец выделил двух бойцов, которые заслужили на шанс подраться с Усиком. Он считает, что они сейчас точно опаснее Уайлдера.

"Знаете, если кто-то и заслуживает боя с Усиком, то это Агит Кабаел или даже Фабио Уордли. Вот два боя, которые я действительно хочу увидеть, от которых можно быть в восторге. Я не говорю, что думаю, будто Уордли может победить Усика, но кто знает... Уордли не останавливается, не так ли? Он бьет сильно. Он достаточно молод и достаточно свеж, и он действительно амбициозен", – заявил Карл.

Что касается Уайлдера, то Фроч не сомневается, что Усик легко сможет победить американца. Он отдает должное мощному удару американца, но вспомнил, что тот проиграл четыре из своих последних шести боев и сейчас уже очень далек от своей праймовой формы.

Для меня Уайлдер – все. Он закончился. Он не держит удар и даже не кажется, что он бьет сильно. Усик слишком умный и сообразительный. Он не пропустит удар в челюсть от Уайлдера. Он увидит этот удар заранее, как будто на нем наклеена почтовая марка второго класса. Он не пропустит. Это легкий бой для него. И я не обвиняю Усика. Я огромный фанат, я люблю его. Он потрясающий. Делай все, что хочешь,

– резюмировал Фроч.

Отметим, что сейчас есть информация о бое Уайлдера и Чисоры, который может состояться в апреле. Поэтому битва Усика с "Бронзовым бомбардировщиком" пока может несколько перенестись во времени.

Ранее сообщалось, что в команде украинца назвали еще одного претендента, с которым тот может подраться. Он один из двух, кого назвал Фроч.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?