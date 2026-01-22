Лента уже имела несколько возможностей получить награды на церемонии "Золотой глобус". Теперь большой голливудский дебют Усика оказался и в шорт-листе Оскара, как указано на сайте награды.
В какой номинации может выиграть Оскар фильм с Усиком?
Los Angeles Times сообщает, что "Несокрушимый" (в оригинале – "Smashing Machine") претендует на статуэтку за лучший грим и прически.
Александр Усик сыграл в ленте известного мастера смешанных боевых искусств Игоря Вовчанчича. А в главной роли американского бойца MMA Марка Керра выступил экс-реслер, а ныне кинозвезда Дуэйн "Скала" Джонсон.
Какой еще спортивный фильм может торжествовать на Оскаре?
Сразу в четырех номинациях представлена драма "F1" режиссера Джозефа Косински о пилоте Формулы-1. Фильм с Брэдом Питтом, который активно промотировало руководство самой популярной гоночной серии мира, претендует на звание лучшей ленты года, а также статуэтки за монтаж, звук и визуальные эффекты.
Какие спортивные фильмы брали Оскар?
Ленты о спорте довольно редко попадают в число претендентов на большие кинонаграды. Однако некоторые из них смогли достичь успеха.
Например, фильм "Рокки" с Сильвестром Сталоне о боксере в 1976 году был признан лучшим.
Так же в 1981 году главную статуэтку Оскара забрала британская лента о легкой атлетике "Огненные колесницы".
Один из последних примеров – лента "Дорогой баскетбол", которая стала режиссерским дебютом и единственной в активе легендарного баскетболиста Кобе Брайанта. В 2017-м она стала лучшим анимационным фильмом.