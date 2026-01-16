Там собираются организовать самый масштабный по количеству зрителей боксерский ивент. Главной его звездой может стать объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Маленькая дочь вместо гантели: Усик очаровал сеть домашней тренировкой

Что известно о грандиозном шоу бокса в Сан-Франциско?

Этот проект возглавляет компания YouTube, которая поставила амбициозную цель будущего события – собрать около 150 тысяч зрителей на одном боксерском шоу. Оно должно быть официально представлено уже в ближайшее время и станет частью серии Iconic, которую реализует промоутерская компания IVisit Boxing в 2026 году.

Главная битва этого мегасобытия предварительно запланирована на 11 июля. Для ее организации Civic Center Plaza в Сан-Франциско планируют превратить в открытую боксерскую арену.

Отмечается, что это боксерское шоу будет транслироваться вживую на ютубе и включать музыкальный фестиваль и фан-зону. Организаторы планируют большинство билетов сделать бесплатными.

Сейчас кард еще не утвержден, однако промоутеры активно работают над тем, чтобы привлечь к нему короля современного хевивейта. Глава IVisit Boxing Эд Перейра лично заявил, что участие Усика стало бы идеальным развитием событий.

Кто бы не хотел видеть Усика в своем карде? Это больше, чем бой – мы создаем культурный момент для Сан-Франциско, Калифорнии и всего мира,

– сказал Перейра.

Важно. Сейчас рекорд посещаемости боксерского поединка составляет 135 132 зрителя. Он был установлен еще в далеком 1941 году. Если же планы смогут реализовать, то Усик примет участие в эпохальном событии.

Что известно о следующем бое Усика?

Александр в последний раз выходил на ринг в июле, когда в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. После этого он отказался от обязательной защиты пояса WBO и не рассказывал о своих планах.

Информационную тишину украинец прервал в конце осени. Он заявил, что для него приоритетным соперником является Деонтей Уайлдер.

Стороны уже активно ведут переговоры об этом противостоянии, где на кону должен стоять чемпионский пояс WBC. В конце 2025 года украинец во время саммита World Sports Summit в Дубае заявлял, что команда работает над организацией боя и назвал ориентировочную дату, которая может намекать на участие именно в шоу бокса в Сан-Франциско.

Каким будет мой следующий бой? Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить поединок в следующем году, возможно, летом. Думаю, следующем году у меня будет бой,

– сказал тогда Усик.

Что известно о карьере Усика?