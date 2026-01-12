Украинец значительную часть своего времени проводит с семьей, в частности, с младшей дочкой, которая родилась в начале 2024 года. Накануне он в соцсетях опубликовал очередное милое видео с Марией, информирует 24 Канал.

Как дочь помогает Усику оставаться в форме?

Объединенный чемпион мира показал, что даже вне тренировочного зала он находит возможности поддерживать себя в форме. Для этого ему даже не нужно никакое оборудование.

Усик с присущим для себя юмором провел импровизированную тренировку. Вместо гантелей боксер использовал дочь, отметив, что она весит стандартные для гири 16 килограммов.

Александр подбрасывал ребенка, выполняя силовые упражнения. Видео мгновенно стало вирусным и вызвало волну положительных эмоций у фанатов боксера.

Усик тренируется с доченькой Марией: смотрите видео

Отметим, что ранее Усик публиковал немало видео с дочкой. В частности, он показал фанатам, как они вместе танцуют на улице.

Что известно о карьерных планах Усика?