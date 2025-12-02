За это время украинцу бросали вызов немало известных боксеров, однако он их игнорировал, а сам накануне сенсационно заявил, что планирует драться с Деонтеем Уайлдером. 24 Канал рассказывает, что известно о потенциальном сопернике действующего короля хевивейта.

Кто такой Деонтей Уайлдер?

Американец родился 22 октября 1985 года в городе Таскалусе, штат Алабама. Он с детства увлекался спортом, однако бокс не был для него первым выбором.

Деонтею больше нравился баскетбол и американский футбол. Он даже в студенческие годы мечтал построить профессиональную карьеру футболиста, однако в 20 лет его планы кардинально изменились.

Девушка Уайлдера забеременела, а у ребенка еще до рождения диагностировали проблемы в развитии. От аборта молодая семья категорически отказалась, поэтому на свет появилась дочь, у которой был расщеплен позвоночник.

Пара не имела денег на лечение и именно в этот период юноша решает поставить крест на своих мечтах стать игроком в американский футбол. Он начал заниматься тем, что может принести мгновенные деньги – боксом.

Что известно о старте карьеры Уайлдера?

Сначала в боксерском зале к Деонтею относились довольно скептически, ведь он не имел любительской школы и был уже во взрослом возрасте. Его использовали как спарринг-партнера для проспектов, в которых видели больший потенциал.

Однако американец имел то, чего не было у других – бешеная мотивация, которая выходила далеко за пределы спортивных амбиций. Поэтому он добросовестно работал и быстро достиг успеха за очень короткий промежуток времени.

Уже через два года после начала тренировок Деонтей выиграл самые престижные соревнования среди американских любителей. Он стал победителем турнира "Золотые перчатки" и триумфовал на национальном чемпионате среди любителей.

О нем начало узнавать все больше людей и уже на третий свой год в боксе Уайлдер поехал на Олимпийские игры в Пекине. И он не просто выступил, а завоевал бронзовую награду.



Уайлдер на ОИ-2008 / Фото Getty Images

Интересно. В полуфинале американец уступил итальянцу Клементе Руссо, который на предыдущей стадии одолел Александра Усика. Тогда боксеры выступали не в супертяжелом весе, а в крузервейте.

В общем любительская карьера была очень короткой в Уайлдера. Всего на любительском ринге он провел 35 боев, в которых одержал 30 побед.

Как Уайлдер стартовал на профи-ринге?

Сразу после Олимпийских игр американец решил перейти в профессионалы. Он дебютировал на этом уровне 15 ноября 2008 года в бою против Итана Кокса.

Деонтей продемонстрировал очень осторожный первый раунд, а уже в следующем смог одержать победу. Сначала он отправил соперника на настил, впоследствии был еще один нокдаун, а уже в конце 3-минутки Уайлдер мощным ударом нокаутировал более опытного соперника.

Дебютный бой Уайлдера в боксе: смотрите видео битвы с Коксом

После этого американец начал буквально уничтожать своих соперников одного за другим. Отсутствие любительской школы он компенсировал ударом бешеной силы.

В первых 32 поединках никто не продержался с ним больше, чем четыре раунда. Все были нокаутированы и это самая длинная серия досрочных побед в истории хевивейта.

В этот период за Деонтеем закрепилось прозвище "Бронзовый бомбардировщик". Это дань уважения к бронзовой медали, которую он завоевал на Олимпийских играх 2008 года, а также легендарному Джо Луису, которого называли "Коричневым бомбардировщиком".

Свой первый титул в профессиональном боксе Уайлдер завоевал 15 декабря 2012 года. Он нокаутировал Келвина Прайса, который до того противостояния был непобедимым.

Деонтей терпеливо боролся в течение первых двух раундов, а в третьем попал сопернику в челюсть мощной "плюхой" и отправил того на канаты. Он попытался подняться на ноги, но рефери, оценив состояние Прайса, прекратил бой.

Таким образом Уайлдер завоевал вакантный титул чемпиона WBC Continental Americas. Впоследствии он его успешно дважды защищал.

Как Уайлдер завоевал свой первый титул: смотрите видео

Выход Уайлдера на новый уровень

Впервые побороться за полноценный титул чемпиона мира Деонтей получил шанс в своем 33-м поединке. Он дрался за пояс WBC против опытного канадца Бермейна Стиверна.

Это был первый бой, в котором американец не смог нокаутировать своего соперника. Битва длилась все 12 раундов и в ней Уайлдер победил единогласным решением судей.

Смотрите видеообзор боя Уайлдер – Стиверн

Далее американец провел серию добровольных защит своего титула. Он вернулся к досрочным победам, нокаутировав поочередно Эрика Молину, Жоана Дюапа, Артура Шпильку, Криса Ареолу и Джерольда Вашингтона.

После этого его обязали защищать пояс с уже знакомым Бермейном Стиверном. На этот раз "Бронзовый бомбардировщик" сделал свое дело гораздо быстрее.

Он буквально уничтожил соперника. Уже в первом раунде он дважды отправил того на канвас, а на последних секундах 3-минутки в характерном стиле с большим количеством широких ударов забил канадца и рефери зафиксировал нокаут.

Как Уайлдер уничтожил Стиверна в реванше: смотрите видео

Несмотря на 39 побед на профи-ринге, чемпион не имел слишком большой популярности. К нему относились довольно скептически из-за отсутствия действительно серьезных оппонентов.

С целью исправления этой проблемы команда "Бронзового бомбардировщика" договорилась о бое против звездного кубинца Луиса Ортиса. Он также был непобедимым и должен был стать проверкой настоящего уровня Уайлдера.

Битва с Ортисом оправдала ожидания фанатов бокса. Она прошла в атаках обоих бойцов. Деонтей имел минимальное преимущество, но в седьмом раунде пропустил несколько сильных ударов, в результате чего оказался в шаге от досрочного поражения.

Однако американец выстоял, после чего смог восстановиться. Получив второе дыхание, он начал доминировать и сам досрочно остановил соперника в десятом раунде.

Как Уайлдер победил Ортиса: смотрите видео

После этой победы "Бронзовый бомбардировщик" решил не забавлять обороты и согласился на поединок со звездным Тайсоном Фьюри. Этот бой стал одним из самых эффектных в современной истории хевивейта.

Британец выигрывал по очкам, но Уайлдер дважды отправил "Цыганского короля" в нокдаун, особенно впечатлил второй. Это был тот самый удар, после которого соперники американца никогда не вставали.

Однако Фьюри каким-то чудом поднялся в 12 раунде. В конце концов судьи зафиксировали ничью, которая позволила Уайлдеру сохранить чемпионский титул.

Видеообзор боя Уайлдер – Фьюри

Сразу после поединка все заговорили о реванше. Команды обоих боксеров согласились на это, и решили сначала провести несколько промежуточных боев.

Соперниками Фьюри были немец Том Шварц и финн Отто Валин. Американец при этом параллельно в первом раунде уничтожил Доминика Бризила, а 23 ноября снова нокаутировал Луиса Ортиса.

Поэтому фанаты бокса снова стали свидетелями битвы двух непобедимых звезд хевивейта. И на этот раз на ринге уже был победитель.

Трилогия с Фьюри и потеря статуса непобедимого бойца

Во второй раз они провели очное противостояние 22 февраля 2020 года. "Бронзовый бомбардировщик" выходил на бой в статусе незначительного фаворита, однако все пошло не по его плану уже с самого начала.

Фьюри сбил его с ног комбинацией левого хука и правого оверхенда в третьем раунде. В пятом британец снова отправил Уайлдера на настил, на этот раз ударом в тело.

Бой был довольно односторонним и в конце концов завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. Тренер американца выбросил белое полотенце, после того, как "Цыганский король" зажал Деонтея в углу ринга и начал забивать. Таким образом Уайлдер потерял пояс, которым владел более пяти лет.

Как Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение: смотрите видео

По условиям контракта, соперники должны были провести еще одну битву. Сначала она планировалась на лето 2021 года, но впоследствии была перенесена на 9 октября из-за вспышки коронавируса в команде британца.

Перед боем американец имел очень жесткую риторику. Он обещал уничтожить Фьюри и со старта продемонстрировал серьезность своих намерений.

Уайлдер хорошо начал первый раунд, нанеся чемпиону джеб в корпус и несколько чистых ударов правой рукой в грудь и живот, чего было достаточно, чтобы выиграть стартовую 3-минутку по оценкам всех трех судей. Однако дальше было видно, что оба бойца не собираются доводить бой до решения арбитров и имеют стойкое желание "выключить свет" сопернику.

В общем они пять раз отправляли друг друга в нокдауны. На ринге происходил настоящий махач, который в конце концов завершился в 11 раунде.

Уайлдер заметно истощился ближе к чемпионским раундам и истекал кровью. Фьюри удалось добить своего соперника чистым правым хуком, брошенным из клинча. Рефери Роберт Мора прекратил поединок, а Уайлдер продолжал лежал лицом вниз на канвасе.

Тот бой был признан лучшим в 2021 году и внесен в классику хевивейта. В частности, свое восхищение по нему выразил и промоутер Боб Арум, который является членом Зала славы.

Я занимаюсь этим бизнесом 57 лет. И должен сказать, что я действительно никогда не видел такого замечательного боя в супертяжелом весе,

– сказал Арум.

Смотрите видеообзор третьего боя Фьюри – Уайлдер

После этого Уайлдер вернулся на ринг ровно через год. Он получил не слишком известного оппонента Роберта Хелениуса.

"Бронзовый бомбардировщик" ярко вернулся на ринг. Он очень быстро нокаутировал финна, поразив того мощным ударом в конце первого раунда. Хелениус упал на канвас, и судья сразу остановил бой.

Как Уайлдер нокаутировал Хелениуса: смотрите видео

После этого было анонсировано, что должен состояться мегафайт между Уайлдером и Джошуа. Однако перед этим им надо было одолеть Паркера и Валлина соответственно.

Обе битвы состоялись 23 декабря 2023 года. Британец легко справился со своей задачей, а вот "Бронзовый бомбардировщик" имел гораздо более серьезную оппозицию и не смог победить.

В тот вечер новозеландец продемонстрировал лучшее выступление в своей карьере. Он разгромил Уайлдера единогласным решением судей со счетами 118:111, 118:110 и 120:108.

Как Уайлдер проиграл Паркеру: смотрите видео

Это поражение стало болезненным для американца и отбросило его от вершины супертяжелого веса. Он после этого вышел на ринг 1 июня 2024 года против китайского великана Чжан Чжилея и еще до поединка сказал, что он может стать последним для него, в случае поражения.

Тот бой не прошел и половины запланированной дистанции. 41-летний китайский боксер совершил апсет, нокаутировав американца уже в пятом раунде.

Ветеран владел инициативой на старте битвы и зажимал "Бронзового бомбардировщика" к канатам своим весом. Китаец больше наносил ударов, а в пятом раунде Уайлдер пропустил удар правой рукой, от которого его развернуло – Чжилей пробил еще один удар в лицо и Деонтей упал.

Американец поднялся до счета десять, но неуверенно держался на ногах. Судья оценил его состояние и остановил бой.

Как Чжилей одолел Уайлдера: смотрите видео

После этого американец все же решил продолжить карьеру. Он сменил тренера и провел бой против малоизвестного Тайрелла Херндона.

Они дрались 27 июня и тогда "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал своего земляка в седьмом раунде, но даже с такой оппозицией не выглядел убедительным.

Как Уайлдер победил Херндона: смотрите видео

Что известно о бое Усик – Уайлдер?

Казалось, что 40-летний американец уже никогда не получит шанс приблизиться к вершине хевивейта и побороться за чемпионские пояса. Однако неожиданно окно возможностей для него открыл Александр Усик.

В интервью Boxing King Media он заявил, что хочет подраться с "Бронзовым бомбардировщиком". Украинец отдал должное боксерскому наследию Уайлдера и заявил, что для него это приоритетный вариант.

В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет,

– заявил Усик.

На это уже отреагировали в команде Уайлдера. Его менеджер Шелли Финкель заявил, что они готовы рассмотреть предложение на бой против действующего короля хевивейта.

Поэтому уже в 2026 году фанаты бокса могут увидеть бой одного из самых техничных боксеров в истории против звездного нокаутера, который случайно оказался в боксе, но смог построить невероятную карьеру. Кажется, что фаворит очевиден, учитывая форму американца, однако не стоит забывать боксерскую истину о том, что у панчера всегда есть шанс на победу.

