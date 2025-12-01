Александр Усик хочет подраться с Деонтеем Уайлдером. Украинский боксер Владислав Сиренко в комментарии 24 Канала поделился впечатлением после такого откровенного заявления звездного земляка.

Что сказал Сиренко о бое Усик – Уайлдер?

30-летний украинский боксер отметил не схожесть Усика и Уайлдера. Сиренко отметил, что в активе его земляка есть целый ряд боксерских навыков. Зато "Бронзовый бомбардировщик" обладает лишь одним ударом.

По моему мнению, этот бой со спортивной составляющей будет мисматч. Деонтей Уайлдер имеет только один удар. А вот Александр обладает целым спектром навыков,

– сказал Сиренко.

Владислав заявил, что такой поединок может быть выгодным только с коммерческой стороны.

Возможно, этот бой будет интересным только с коммерческой точки зрения,

– добавил украинец.

Интересно, что Усик во время конвенции WBC назвал свою потерю звания абсолютного чемпиона лишь "временной".

В команде Усика оценивали вероятность боя с Уайлдером?

Еще в августе 2025 года директор команды украинца Сергей Лапин рассказал, возможен ли бой против Уайлдера.

"Бой с Уайлдером потенциально возможен, но все зависит от обстоятельств. На данный момент он даже не является обязательным претендентом. Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он на распутье. Однако, было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным", – процитировало слова Лапина издание WBN.

Интересно, что еще в июне этого года сам Деонтей посягал на бой против Усика. Тогда американец уверял, что готов выйти в один ринг против Александра, отметив грандиозность такой битвы.

Что известно о Деонтее Уайлдере?