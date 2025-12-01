Во время официального мероприятия Александр Усик прокомментировал свой отказ от пояса WBO, который привел к потере статуса абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Украинский боксер выдал довольно интригующее заявление по этому поводу, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм WBC.

Как Усик прокомментировал потерю статуса абсолютного чемпиона мира?

Александр заявил, что такая потеря абсолюта является временной и поблагодарил президента WBC за теплый прием.

Я рад быть здесь. Слушайте, у меня есть четыре пояса, да? Теперь три. Многие люди говорят: "Эй,, ты не абсолютный чемпион". Окей, это временно. У меня четыре пояса, но мой любимый – зеленого цвета, всегда. Маурисио, спасибо за все, что ты делаешь. Мне нравится Таиланд. Я здесь впервые, но я вернусь, спасибо,

– сказал украинский боксер.

Напомним, что о отказе Усика от пояса стало известно 17 ноября. Александр избежал неприбыльного боя против Фабио Уордли, сделав из британца нового чемпиона мира по версии WBO.

Как в WBO отреагировали на поступок Усика?

Президент организации Густаво Оливьери прокомментировал решение Усика. Глава WBO не скрывал своего удивления от такого отказа украинского боксера.

Это было неожиданно. Но Усик – это бывший абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте. Его первым поясом в карьере был титул WBO, он невероятный чемпион в ринге и вне его, настоящий джентльмен и посол спорта. После консультации с командой он принял решение рассмотреть другие профессиональные возможности,

– сказал Оливьери.

Усик может потерять еще один чемпионский пояс?