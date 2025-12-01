Соперником украинца должен был стать Фабио Уордли, однако Александр в конце концов отказался от защиты и освободил титул. Подробности о сорванной битве рассказал менеджер 30-летнего британца Майкл Офо, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Что менеджер сказал о бое Усик – Уордли?

Он заявил, что между сторонами велись переговоры о проведении поединка. Офо утверждает, что были даже согласованы условия боя, но после этого команда Усика все же изменила планы.

По словам менеджера, представители украинца сделали свое предложение. Он решил не вдаваться в подробности, но подчеркнул, что принципиальная договоренность была достигнута.

Не верю, что у команды Джозефа Паркера была такая сделка. Мы согласились на все условия, которые они хотели, а потом они отказались... Честно говоря, я думал, что Усик согласится на бой. Я думал, что он из тех чемпионов, которые не уклоняются от вызовов,

– заявил менеджер.

Почему Уордли был обязательным претендентом на бой с Усиком?

Долгое время обязательным претендентом на титульный бой организации WBO был Джозеф Паркер. Именно он должен был стать соперником украинца, но тот попросил отсрочку из-за повреждения после боя с Дюбуа.

Новозеландец решил не ждать еще дополнительные три месяца и договорился о поединке с Уордли. Он побеждал по очкам британца, однако тот нокаутировал Джозефа в 11 раунде и стал обязательным претендентом на титул Усика по линии WBO.

Справка. 17 ноября украинский боксер официально отказался от титула. Поэтому Уордли поднялся в статусе с временного чемпиона до полноценного, а Усик продолжает удерживать пояса IBF, WBC и WBA.

Отметим, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра. Однако в последнее время появляется все больше разговоров о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри.

Что известно о Фабио Уордли?