Американец нокаутировал аргентинца в десятом раунде. После победы он высказался относительно лучших боксеров планеты независимо от весовой категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кого Родригес считает лучшими бойцами современности?

Объединенный чемпион мира высоко оценил свои достижения и поставил в топ-4. Выше себя он расположил трех боксеров, среди которых оказался и Александр Усик, но не на первом месте.

После этой победы я должен быть четвертым в рейтинге P4P. Мой топ-4: Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Наоя Иноуэ, а потом я. Ранее на четвертом месте у меня был Дмитрий Бивол, но после такого выступления против Мартинеса я заслуживаю быть номером 4,

– заявил американец.

Отметим, что в обновленном рейтинге P4P Родригес поднялся именно на четвертое место. В целом его топ-4 полностью совпал, а всего в него вошли десять бойцов.

К слову. Кроуфорд вышел на первую позицию в сентябре после победы над Саулем Альваресом. До этого 16 месяцев пальму первенства удерживал Усик.

Накануне украинец потерял статус абсолютного чемпиона мира. Он отказался защищать пояс WBO, которым теперь владеет Фабио Уордли.

Что известно о карьере Джесси Родригеса?