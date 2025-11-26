Американець нокаутував аргентинця в десятому раунді. Після перемоги він висловився щодо найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Кого Родрігес вважає найкращими бійцями сучасності?

Об'єднаний чемпіон світу високо оцінив свої досягнення та поставив у топ-4. Вище за себе він розташував трьох боксерів, серед яких опинився й Олександр Усик, але не на першому місці.

Після цієї перемоги я маю бути четвертим у рейтингу P4P. Мій топ-4: Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Наоя Іноуе, а потім я. Раніше на четвертому місці у мене був Дмитро Бівол, але після такого виступу проти Мартінеса я заслуговую бути номером 4,

– заявив американець.

Зазначимо, що в оновленому рейтингу P4P Родрігес піднявся саме на четверте місце. Загалом його топ-4 повністю збігся, а всього до нього ввійшли десять бійців.

До слова. Кроуфорд вийшов на першу позицію у вересні після перемоги над Саулем Альваресом. До цього 16 місяців пальму першості утримував Усик.

Напередодні українець втратив статус абсолютного чемпіона світу. Він відмовився захищати пояс WBO, яким тепер володіє Фабіо Вордлі.

Що відомо про кар'єру Джессі Родрігеса?